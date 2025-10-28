عرض الميزانيات وانتخابات الفرعيات، أبرز ما أثاره نقيب المحامين في جلسة حلف اليمين

ترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة حلف اليمين القانونية التي عقدتها النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

أداء قسم المحاماة

وأكد نقيب المحامين أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.

المادة ٢٤ من قانون المحاماة

وقال «علام»، أن المادة 24 من قانون المحاماة، نصت على أن مدة التمرين للجدول العام سنتان، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصهما إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى.

وأضاف نقيب المحامين، أنه إذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.

وشدد النقيب العام على أنه يجب على شباب المحامين أن ينتبهوا لهذه المادة جيدًا حتى لا يتعرضوا إلى النقل لجدول غير المشتغلين بقوة القانون.



وأشار نقيب المحامين إلى أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لزيادة المعاشات، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات انتهى من مراجعة الميزانيات وأنها جاهزة للعرض على الجمعية العمومية، وأنه سيتم مقارنتها مع الميزانيات السابقة عن 2023.

انتخابات النقابة الفرعية

وأكد أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس النقابة لمناقشة فتح باب الترشح في انتخابات الفرعيات، وعرض الميزانيات، وبحث زيادة المعاشات.

عرض ميزانيات المحامين

وأوضح عبد الحليم علام أنه سيتم عرض ميزانيات النقابة بداية من 2017 حتى 2024، مشيرا إلى أنه سيتم ترك فاصل زمني مدته ثلاثة أيام بين كل ميزانية وأخرى حتى تتمكن الجمعية العمومية من الاطلاع على كل ميزانية.

وأعلن عن عودة المقابلات الشخصية مرة أخرى بداية من الأسبوع المقبل، على أن يتم الإعلان عن الأسماء على صفحة النقابة الرسمية.

حضر جلسة الحلف؛ ناصر العمري، وحسام سعيد، ومحمد عيسى، وأحمد أسامة، أعضاء مجلس النقابة العامة.

