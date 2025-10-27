الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة "دجال السوشيال ميديا" بالشرابية للجنايات

محكمة؛ فيتو
محكمة؛ فيتو

أمرت نيابة الشرابية بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بقصد النصب على المواطنين.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على العلاج الروحاني بدائرة قسم شرطة الشرابية. 


وتبين من التحريات أن المتهم استغل وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لنشاطه الإجرامي ومارس أعمال الدجل والشعوذة بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الشرابية قسم شرطة الشرابية النيابة العامة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الدجل والشعوذة، كيف يحول النصب ثوب الدين والعلاج إلى تجارة بالوهم؟

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

لتر العباد يتراجع 6 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ملحوظ للزيتون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى

الصحة: تنفيذ عملية إنقاذ معقدة لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو بدهشور

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية