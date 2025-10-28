تخدم 400 مليون مستخدم، ميزة جديدة تضاف الى منصة "ثريدز" خاصة بالمنشورات

أعلنت شركة ميتا ، عن إضافة ميزة جديدة إلى منصة التواصل الاجتماعي "ثريدز" تجعل منشورات مختارة تختفي تلقائيًا.

وتحمل هذه الميزة الجديدة اسم "Ghost posts"، وهي منشورات تُؤرشف تلقائيًا بعد مرور 24 ساعة.

وتُرسل التعليقات على هذه المنشورات إلى صندوق الرسائل المباشرة للمستخدم، دون نشر أي تعليقات أو إعجابات.

طريقة إنشاء المنشور الجديد

ويُمكن إنشاء هذا النوع من المنشورات بالنقر على أيقونة "ghost" الجديدة التي ستظهر عند كتابة منشور جديد.

وتظهر هذه المنشورات على شكل فقاعة محادثة بخلفية رمادية في خلاصة "ثريدز"، مما يجعلها مميزة عن المنشورات العادية.

وقالت "ميتا": إن هذه الميزة ستتيح لمستخدمي "ثريدز" مشاركة "أفكار عفوية وجديدة دون ضغط استمرارها أو الحاجة إلى تنقيحها".

ويواصل تطبيق ثريدز المنافس القوي لمنصة X (تويتر سابقًا) تحقيق نمو هائل، فقد تجاوز عدد مستخدمي الشبكة الاجتماعية 400 مليون مستخدم نشط شهريًا، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنةً بأعداد المستخدمين في الفترات السابقة، حيث وصل إلى 300 مليون في ديسمبر 2024 و200 مليون في أغسطس 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.