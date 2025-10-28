الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تخدم 400 مليون مستخدم، ميزة جديدة تضاف الى منصة "ثريدز" خاصة بالمنشورات

تطبيق ثريدز
تطبيق ثريدز

أعلنت  شركة ميتا ، عن إضافة ميزة جديدة إلى منصة التواصل الاجتماعي "ثريدز" تجعل منشورات مختارة تختفي تلقائيًا.

وتحمل هذه الميزة الجديدة اسم "Ghost posts"، وهي منشورات تُؤرشف تلقائيًا بعد مرور 24 ساعة.

وتُرسل التعليقات على هذه المنشورات إلى صندوق الرسائل المباشرة للمستخدم، دون نشر أي تعليقات أو إعجابات.

طريقة إنشاء المنشور الجديد

ويُمكن إنشاء هذا النوع من المنشورات بالنقر على أيقونة "ghost" الجديدة التي ستظهر عند كتابة منشور جديد.

وتظهر هذه المنشورات على شكل فقاعة محادثة بخلفية رمادية في خلاصة "ثريدز"، مما يجعلها مميزة عن المنشورات العادية.

وقالت "ميتا": إن هذه الميزة ستتيح لمستخدمي "ثريدز" مشاركة "أفكار عفوية وجديدة دون ضغط استمرارها أو الحاجة إلى تنقيحها".

ويواصل تطبيق ثريدز المنافس القوي لمنصة X (تويتر سابقًا) تحقيق نمو هائل، فقد تجاوز عدد مستخدمي الشبكة الاجتماعية 400 مليون مستخدم نشط شهريًا، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنةً بأعداد المستخدمين في الفترات السابقة، حيث وصل إلى 300 مليون في ديسمبر 2024 و200 مليون في أغسطس 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي الميزة الجديدة الرسائل المباشرة لتواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

ألغاز وطلاسم وتساؤلات في جريمة فيصل.. هل أخفى المتهم بقتل الأم وأطفالها الثلاثة الحقيقة في اعترافاته.. وهل تشهد القضية مفاجآت جديدة؟

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

السيسي يوافق على ضم شهداء وزارة الخارجية إلى المستفيدين من صندوق التكريم

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الأسود بن سريع التميمي مدح الرسول وفرَّ من الفتنة

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

المزيد
الجريدة الرسمية