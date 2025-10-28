تفاصيل مكالمة عبد العاطي ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا من ريم العبلي رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي ثمن خلال الإتصال الهاتفى الذى أجرى أمس العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة، مشيدا بالدور البناء الذي تضطلع به ألمانيا فى دعم مشروعات التنمية فى مصر.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر لتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية

وأعرب عن التطلع لتعزيز الشراكة مع ألمانيا في المجالات المختلفة ومنها الطاقة، والهجرة المنظمة وانتقال العمالة، والتدريب المهني، وكذا التعاون في أفريقيا، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أخذًا في الاعتبار الإصلاحات الاقتصادية التي اضطلعت بها مصر لتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية.

التطلع لعقد المفاوضات الحكومية بين مصر وألمانيا

كما أعرب كذلك عن التطلع لعقد المفاوضات الحكومية بين البلدين حول التعاون التنموي، مسلطًا الضوء على أهمية مسار اتفاقات مبادلة الديون بين البلدين، لاسيما وأن هذه الاتفاقات تسهم في دعم جهود التنمية بالدولة المصرية. كما ثمن دعم ألمانيا لمصر بالاتحاد الأوروبى، متناولا نتائج القمة المصرية الأوروبية التي عقدت يوم ٢٢ أكتوبر في بروكسل.

وتطرق الجانبان إلى الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافى المبكر وإعادة الإعمار خلال شهر نوفمبر، حيث أوضح الوزير عبد العاطي أن المؤتمر سيمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته والمساهمة في إعادة البناء وفقًا للخطة العربية – الإسلامية ولخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، معربًا عن التطلع للمشاركة الألمانية الفعالة في المؤتمر كطرف مشارك في الاستضافة جنبًا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى داخل القطاع، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره الإنساني والأخلاقي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

