افتتاح المعرض الخيري الأول للهلال الأحمر المصري بالعريش

الهلال الأحمر
افتتح الدكتور أيمن البرديني وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء ، يرافقه الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، اليوم، المعرض الخيري الأول للهلال الأحمر، ضمن مبادرة «منك لغيرك»، في مقر الفرع الرئيسي بالعريش، في حضور أعضاء مجلس الإدارة.

 

المعرض يضم كمية كبيرة من الملابس بأسعار رمزية


وثمن البرديني الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري علي المستويين الدولي والمحلي خاصة في دعم الأسر الأكثر احتياجا.

 


وأضاف رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن المعرض يضم كمية كبيرة من الملابس بأسعار رمزية للغاية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأكثر احتياجا.


وأشارت حسناء الشريف، الأمين العام لفرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إلى أن المعرض مستمر يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا بمقر الفرع بالعريش، ولمدة أسبوع.

أضافت الشريف: سوف يتم تنفيذ معارض أخري فى فترة قريبة للأسر الأكثر احتياجا كدور مجتمعى ووطنى ملموس ومشاركة إيجابية من الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء داخل المجتمع السيناوي.

 

يقام المعرض تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

