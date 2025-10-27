مستشار ترامب يكشف عن مقترح أمريكى لوقف الحرب فى السودان

دعا مسعد بولس، المستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية، قوات الدعم السريع إلى المضي قدمًا نحو الهدنة الإنسانية وإيقاف القتال الدائر في السودان، مؤكدًا ضرورة إتاحة الفرصة لإغاثة المدنيين وعودة الاستقرار إلى المناطق المتضررة.

ورقة أمريكية لوقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر

وكشف مستشار ترامب، في تصريحات تليفزيونية، أن فريقه قدم مقترحًا يتضمن هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن الورقة حظيت بترحيب من طرفي الصراع -الجيش السوداني والدعم السريع-، ما يمهد لإمكانية الوصول إلى اتفاق شامل إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الجانبين.

وطالب مسعد بولس، من الجيش السوداني والدعم السريع بحث المقترح الأمريكي بشكل عاجل وإقراره فورًا، محذرًا من أن استمرار المواجهات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وطالبت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، ميليشيا الدعم السريع بحماية المدنيين في مدينة الفاشر فورا.

التصدي لهجوم كبير من قبل ميليشيا الدعم السريع

وأعلن الجيش السوداني، مساء أمس السبت، التصدي لهجوم كبير من قبل ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر.

