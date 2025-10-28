الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة عاطل وزوجته بتهمة قتل مسن خنقا لسرقة أمواله في المرج للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة عاطل وزوجته بتهمة قتل مسن خنقا لسرقة أمواله بدائرة قسم شرطة المرج، للمحاكمة الجنائية.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن متوفى داخل شقته بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين بعثرة محتويات الشقة وسرقتها. 

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى لقي مصرعه على يد عاطل استأجر لديه شقة، حيث يعيش الأول بمفرده فخطط لسرقته وقتله لشراء المواد المخدرة، ثم تحين الفرصة ودخل إلى شقة الضحية.

وأضافت التحريات أن المتهم استعان بزوجته، وبمجرد دخولهما شقة المجني عليه قاما بضربه وتقييده وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة المرج المرج النيابة العامة اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

عاطل متهم بقتل والده في عين شمس يمثل الجريمة أمام النيابة

مشاجرة انتهت بجريمة دامية، النيابة تأمر بضبط وإحضار عامل متهم بقتل زوجته بجسر السويس

النيابة تعاين العيادة البيطرية للمتهم بقتل أسرة اللبيني وتتحفظ على المادة الكاوية

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

بيان عاجل للقوات السودانية بعد مجزرة الفاشر: "لن تهنأ مليشيا آل دقلو الإرهابية بما اغتصبته"

"طوفان الأقصى"، تأصيل تاريخي مختلف لفكرة المقاومة الفلسطينية

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

المزيد
الجريدة الرسمية