عاطل متهم بقتل والده في عين شمس يمثل الجريمة أمام النيابة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

اصطحب فريق من  نيابة شرق القاهرة الكلية عاطلا متهما بقتل والده بدائرة قسم شرطة عين شمس إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.  

وتلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن متوفى داخل شقته بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر لقي مصرعه عقب تعرضه للطعن.

وشكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري، أسفرت جهوده عن تحديد المتهم، وتبين أنه ابن المجني عليه، حيث نشبت بينه وبين والده مشاجرة قام على أثرها بطعنه فأسقطه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، مشيرا إلى أنه لم يشعر بنفسه عندما قتل والده.

