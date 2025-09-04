الخميس 04 سبتمبر 2025
تجديد حبس عاطل وزوجته بتهمة قتل مسن لسرقة أمواله في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل وزوجته بتهمة قتل مسن خنقا لسرقة أمواله بدائرة قسم شرطة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن متوفى داخل شقته بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين بعثرة محتويات الشقة وسرقتها.


وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى لقي مصرعه على يد عاطل استأجر لديه شقة، حيث يعيش الأول  بمفرده فخطط لسرقته وقتله لشراء المواد المخدرة، ثم تحين الفرصة ودخل إلى شقة الضحية.


وأضافت التحريات أن المتهم استعان بزوجته، وبمجرد دخولهما شقة المجني عليه قاما بضربه وتقييده وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

