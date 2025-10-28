الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
التعليم: تخصيص فقرة الإذاعة المدرسية للاحتفاء والتعريف بالمتحف المصري الكبير

وجّه محمد عبد اللطيف،  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتخصيص فقرة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح ليوم الخميس الموافق ٣٠ أكتوبر في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، لشرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير، ودوره في صون الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، وذلك بمناسبة قرب افتتاحه يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل.

ترسيخ وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على التراث المصري 

وأكد  الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على ربط العملية التعليمية بواقع الدولة المصرية وترسيخ وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على التراث المصري باعتباره امتدادًا لإبداع الإنسان المصري عبر العصور.

وزير التعليم: المتحف المصري الكبير يمثل أحد أهم المشروعات الثقافية المصرية 

وأوضح الوزير أن  المتحف المصري الكبير يمثل أحد أهم المشروعات الثقافية المصرية التي تجسد رؤية الجمهورية الجديدة في الاهتمام بالإنسان المصري وبناء وعيه على أسس من المعرفة والانتماء والفخر بتاريخ الوطن.

وكلّف الوزير مديري مديريات التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ فقرة الإذاعة المدرسية لشرح عظمة هذا الصرح الحضاري بجميع المدارس، بما يعزز الدور التربوي والتوعوي للمؤسسة التعليمية.

