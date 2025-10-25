التعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، والتي تستهدف نحو ما يقرب من نصف مليون طالب وطالبة من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي في ألف مدرسة وذلك في عشر محافظات.

البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

وأوضحت الوزارة أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي استكمالًا للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي أسهمت في تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدرتهم على التعبير والفهم القرائي، مشيرة إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية، وبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية باعتبارها ركيزة أساسية للمعرفة والابتكار والتواصل.

رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي

وأشارت الوزارة إلى أن الاختبارات القبلية لهذه المرحلة تبدأ يوم الأحد المقبل وفق الجداول الزمنية المحددة تحت إشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والإدارة المركزية للتعليم العام وبالتنسيق مع المديريات التعليمية في المحافظات المستهدفة، تمهيدًا لتنفيذ البرامج التدريبية المكثفة التي تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي.

وتضم محافظة المنيا سبع إدارات تعليمية يشارك بها 61,422 طالبًا، بينما تشارك محافظة البحيرة بسبع إدارات أيضًا يشارك منها عدد 65,725 طالبًا.

وفي محافظة كفر الشيخ، تشارك خمس إدارات تعليمية يشارك منها 51,042 طالبًا، في حين تشارك محافظة الوادي الجديد بثلاث إدارات تعليمية بعدد 13,713 طالبًا.

أما محافظة قنا فتضم ست إدارات تعليمية يشارك فيها 48,316 طالبًا، بينما تشارك محافظة مطروح بأربع إدارات تعليمية يشارك منها 32,110 طالبًا.

وفي محافظة الأقصر تشارك خمس إدارات تعليمية بإجمالي يشارك بها 29,834 طالبًا، أما محافظة بني سويف فتضم سبع إدارات تعليمية يشارك بها 56,463 طالبًا.

كما تشارك محافظة بورسعيد بست إدارات تعليمية تضم 38,607 طالبًا، وأخيرًا محافظة الدقهلية بثماني إدارات تعليمية تضم 54,855 طالبًا.

