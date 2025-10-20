مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان

رحبت جمهورية مصر العربية بتوصل كل من جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان في ۱۹ أكتوبر ۲۰۲۰ لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنشاء آلية تهدف الى إرساء السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.



وتتطلع مصر إلى أن يسهم هذا الاتفاق في وضع حد للتوترات الحدودية بين البلدين وحقن الدماء واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد على ضرورة الارتكاز على الحلول الدبلوماسية والحوار البناء لحل الخلافات. وتشدد مصر على دعمها لكافة المبادرات والجهود الرامية الى تسوية

النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية.

