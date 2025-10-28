الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
شرطة الاحتلال تغتال 3 شبان في الضفة الغربية

جانب من الغارة
زعم متحدث باسم الشرطة الاحتلال الإسرائيلية أن "قوات الأمن اغتالت  3 شبان في  الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء.


كما ادعت الشرطة والجيش الإسرائيليان أن "القوات أطلقت النار على الشبان في منطقة مخيم جنين للاجئين، وفق رويترز.

كما توعد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس برد قاس،  وقال في بيان إن "أي محاولة من جانب حماس لإعادة بناء البنية التحتية في الضفة، والتي أحبطناها ودمرناها في شمال الضفة، ستُقابل برد قاس".


كما أضاف كاتس أن "الغارة الجوية جاءت لإحباط كهف تم كشفه، وكتكملة للعملية البرية".

وأردف أنه أوعز لجيش الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، برًّا وجوًّا، "للقضاء على التهديدات في الضفة".

