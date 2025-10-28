الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقية لـ"تأمين إمدادات" المعادن النادرة (فيديو)

وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي اتفاقية لـ"تأمين إمدادات" المعادن النادرة.

بدأ في طوكيو اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي يناقش خلاله الزعيمان ملفات عدة تتناول خصوصا قضايا التجارة والدفاع، ووقعا بعدها اتفاقية لـ"تأمين إمدادات" المعادن النادرة.

وأكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، أنّ الولايات المتّحدة هي حليف للأرخبيل "على أعلى مستوى"، في موقف يأتي في الوقت الذي تطالب فيه إدارته اليابان بتعزيز إنفاقها الدفاعي.

واضاف: "لطالما كان لديّ حبّ كبير واحترام عميق لليابان، أريد أن أؤكّد لكم أنّ هذه ستكون علاقة مميزة نحن حليف على أعلى مستوى".



من جهتها، أكدت تاكايشي أنها تريد "عصرا ذهبيا جديدا" للعلاقات اليابانية-الأمريكية، في وقت يواجه فيه الأرخبيل تصاعد القوة العسكرية لجارته.

تصدرت اجتماع ترامب وتاكايشي ملفات عدة، وخاصة قضايا التجارة والدفاع.

ومن المقرر أن يخاطب ترامب لاحقًا القوات الأمريكية على متن حاملة طائرات، ويجتمع بقادة أعمال.

تتسم زيارة ترامب، الذي يزور أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، بالغموض.

وتواجه تاكايشي، أول امرأة تتولى رئاسة وزراء اليابان قبل أيام، مهمة تعزيز علاقتها بترامب، مع ضرورة الدفاع عن المصالح الاقتصادية لبلادها.

في المقابل، يسعى ترامب إلى تأمين استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار، في إطار صفقة تجارية تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية الأمريكية.

