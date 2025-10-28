الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
أول تعليق من علي ماهر على تدريب الاتحاد الليبي

علي ماهر، فيتو
علق علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على أخبار رحيله عن تدريب الفريق من أجل تولي مهمة تدريب الاتحاد الليبي.

وقال علي ماهر في تصريحات تليفزيونية: "الرحيل عن سيراميكا كليوباترا وتولي تدريب الاتحاد الليبي؟ بالتأكيد سمعت كلام كثير ولكنني لا أركز في هذا الكلام".

وأضاف: "لدينا مباراة هامة أمام بتروجيت في دوري نايل ونركز عليها حاليًّا، ومن ثم السوبر المصري".

الجريدة الرسمية