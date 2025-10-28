إحالة المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر – أسيوط الزراعي للمحاكمة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة المتهم بدهس طفل بسيارته المسارعة بطريق مصر أسيوط الزراعي بالحوامدية، للمحاكمة الجنائية.

مصرع طفل دهسا بالحوامدية

البداية كانت بتلقي مركز شرطة الحوامدية إخطارًا من المستشفى باستقبالها طفلًا مصابًا بإصابات بالغة، ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعاف، وعلى الفور أمر اللواء وفيق طولان نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب بتوجيه رجال الأمن إلى مكان الحادث.

ومن خلال المعاينة والفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر (10 سنوات) وبها إصابات بالغة، حيث تبين أنه أثناء عبور الضحية طريق مصر أسيوط الزراعي، صدمته سيارة مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن رجال الأمن بقيادة الرائد محمد حربي رئيس مباحث الحوامدية من القبض على قائد السيارة المتسببة في الحادث، كما تم التحفظ على السيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

