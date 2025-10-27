طارق قنديل: ميزانية الأهلي تعبر عن قوة المؤسسة وسيتم إنشاء فرعين خارج القاهرة

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن قائمة محمود الخطيب ستقوم بعمل فرعين للنادي خارج القاهرة في الفترة القادمة.

وقال قنديل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" أهم شئ حققة مجلس الخطيب، أن العمل لم يكن بطريقة عشوائية، وحرصنا في أول دورة على وجود لائحة تكون سيستم وقاعدة تنظلم كل شئ في النادي، وفرع التجمع الخامس أهم مشروع للمجلس، وهو نادي متكامل ولا يوجد نادي في مصر مثلة، بجانب مشروع الاستاد".

وتابع:" فرع التجمع هو انتشار لفروع النادي في مصر، بجانب وجود شئ خدمي للأعضاء، غير أن الأهلي استفاد ماليًا من الفرع، وعضوية فرع التجمع 513 ألف، وستزيد في الفترة القادمة، وفرع الجزيرة أصبح مليون و140 ألف".



وأكمل:" فرع التجمع العضوية فيه أصبح 14 ألف أسرة، وتم الانتهاء من 80% من انشاءات الفرع في المرحلة الأولى".

وعن ميزانية الأهلي:" الميزانية الكبيرة للنادي الأهلي، تعبر عن قوة المؤسسة، والانفاق في الأهلي كثير، لذلك يجب أن يكون هناك موارد تغطي ذلك، وشعارنا في القائمة في المرحلة القادمة التنمية والاستثمار".

واستطرد:" هناك تفكير واقتراح لعمل عدة فروح للنادي الأهلي في المحافظات، وسيتم مناقشة ذلك في اجتماعات مجلس الإدارة عقب الانتخابات، وفي حالة عمل فرعين سيكون انجاز كبير".

