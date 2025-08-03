طارق قنديل ممثلًا للأهلي في مؤتمر المصريين بالخارج

يشارك طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس لجنة العضوية، ممثلًا عن النادي في الجلسة الخاصة بالتيسيرات والمزايا للمصريين في الخارج، المقررة غدًا ضمن المؤتمر الذي تعقده وزارة الخارجية في هذا الشأن.

يشارك طارق قنديل على رأس وفد من النادي يضم محمد عقيل، مدير إدارة التسويق، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها النادي من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

يتحدث طارق قنديل خلال مشاركته في المؤتمر عن قطاع العضوية، وأبرز التطورات التي شهدتها منشآت وفروع النادي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي وضعها مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة للأعضاء في كافة الفروع.

يسلط قنديل الضوء على ما تم إنجازه من مشروعات رياضية وإنشائية وخدمية في فروع النادي الأربعة، إلى جانب استعراض حزمة التيسيرات والمزايا التي تم تخصيصها للحصول على العضوية من العاملين بالخارج.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الأهلي على دعم التواصل المؤسسي مع الجاليات المصرية بالخارج، وتعزيز روابط الانتماء بين أبناء الشعب المصري.

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