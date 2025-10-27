افتتاح بطولة العالم للبادل النسخة الثالثة بمشاركة أبرز لاعبي العالم

انطلقت، اليوم، فعاليات النسخة الثالثة من بطولة العالم للبادل، والتي تستضيفها منطقة نيو جيزة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل،وبمشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين الأوائل على مستوى العالم، في أجواء رياضية مميزة تعكس ما وصلت إليه مصر من تميز في تنظيم واستضافة البطولات الدولية الكبرى.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لبطولة العالم للبادل تأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة بدعم واستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية يعكس ما وصلت إليه مصر من تطور في بنيتها التحتية الرياضية وقدرتها على استضافة أكبر البطولات باحترافية تامة.

وأوضح الوزير أن الوزارة توفر كل سبل الدعم لإنجاح البطولة، من خلال التنسيق الكامل مع اللجنة المنظمة والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة الدولية، ويعكس توجيهات القيادة السياسية بدعم الرياضة كأداة للتنمية ومجال جاذب للاستثمار والسياحة الرياضية.

بطولة العالم للبادل في مصر

من جانبه، أعرب المهندس خالد الشواربي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن سعادته بانطلاق النسخة الثالثة من بطولة العالم للبادل في مصر، مشيرًا إلى أن الحدث يشهد مشاركة مجموعة من أبرز المصنفين الأوائل عالميًا، وأن اللجنة المنظمة حرصت على تقديم تجربة تنظيمية استثنائية تليق باسم مصر، من حيث جودة الملاعب، ونظام التحكيم، وحسن استقبال الوفود، وتوفير أعلى درجات الراحة للفرق المشاركة.

واختتم الشواربي تصريحاته بتوجيه الشكر لوزارة الشباب والرياضة وكل الجهات الداعمة للبطولة، مؤكدًا أن النجاح التنظيمي الذي تشهده البطولة هذا العام سيكون خطوة جديدة في طريق تثبيت مكانة مصر كعاصمة للرياضة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

تأتي البطولة ضمن أجندة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها مصر، تأكيدًا على مكانتها كوجهة عالمية لاحتضان كبرى الأحداث الرياضية، لما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة، ومنشآت حديثة، وخبرات تنظيمية تؤهلها لتكون مركزًا رياضيًا عالميًا في المنطقة.

ويشارك في البطولة اللاعبون المصنفون الأوائل عالميًا من دول مثل إسبانيا، والأرجنتين، وفرنسا، والسويد، والإمارات، إلى جانب مشاركة متميزة للاعبي منتخب مصر الذين يمثلون القارة الإفريقية في هذا المحفل الرياضي العالمي.

وتشهد المنافسات حضور نخبة من نجوم اللعبة المحترفين الذين يتنافسون على اللقب العالمي وسط منافسة قوية ومشاركة جماهيرية كبيرة.

