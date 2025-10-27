مسؤول إسرائيلي يكشف عن احتمالية توجيه ضربة وشيكة ضد حماس بموافقة أمريكية

ذكر إعلام عبري، نقلًا عن مسؤول أمني رفيع المستوى، أن الحكومة الإسرائيلية تتوقع موافقة أمريكية خلال الساعات المقبلة على اتخاذ خطوات عقابية ضد حركة حماس، وذلك مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة بشأن ملف جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

مهلة ترامب لحماس بشأن جثث الأسرى

وكانت الإدارة الأمريكية منحت، بحسب الإعلام العبري، مهلة محددة للطرفين لإحراز تقدم في ملف الجثث والأسرى، لكن عدم تجاوب حماس مع المقترحات المطروحة أثار غضب تل أبيب التي لوّحت بخيارات عسكرية ميدانية.

طبيعة العقوبات المحتملة على حماس

المسؤول الإسرائيلي أشار إلى أن العقوبات على قطاع غزة بسبب حماس قد تشمل توسيع السيطرة العسكرية الإسرائيلية في بعض مناطق غزة، تشديد الحصار على المعابر وتقليص إدخال المساعدات، عمليات محدودة لاستعادة السيطرة الميدانية في مناطق تعتبرها إسرائيل "حيوية أمنيًا".

موقف واشنطن بشأن الرد الإسرائيلي على حماس

ووفقًا لـ"يديعوت أحرونوت"، تتريث واشنطن في إعلان موقف رسمي لكنها لا تمانع مبدئيًا في الرد الإسرائيلي إذا استمرّ الجمود في ملف الجثث، على أن يتم تجنب خطوات ميدانية واسعة قد تؤدي إلى انهيار التهدئة الهشة.

انتهاء مهلة ترامب الليلة قد يكون نقطة تحوّل في الموقف الإسرائيلي – الأمريكي من حماس، بين الضغط العسكري المحدود والعودة لمسار التفاوض المشروط، وسط مخاوف من تدحرج الأوضاع نحو تصعيد جديد في غزة خلال الساعات المقبلة.

