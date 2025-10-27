أهالي شبرا الخيمة يشيعون جثمان الطفل ضحية البلاعة

شيع اليوم العشرات من أهالي منطقة بهتيم إسكو بشبرا الخيمة، جثمان الطفل سليم محمد عبد الباسط، البالغ من العمر 4 سنوات، بعد الانتهاء من إجراءات غسل الجثمان بمستشفى ناصر التخصصي.

وكان الطفل فقد حياته بعد سقوطه في بلاعة للصرف الصحي، ما أثار حالة كبيرة من الحزن والصدمة بين أهله وجيرانه.

وشارك في مراسم التشييع عدد من الأقارب والجيران، وسط انهيار والديه أثناء أداء صلاة الجنازة، قبل التوجه لدفنه في مقابر الأسرة بمنطقة المظلات.

وبينما تواصل الأجهزة الأمنية متابعة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وظروف وقوعه، تسود حالة من الحزن العميق بين أهالي المنطقة الذين تابعوا جهود البحث منذ اللحظة الأولى لاختفاء الطفل، وسط دعواتهم لوالديه بالصبر والسلوان، ولطفلهم بالرحمة والمغفرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بتغيب الطفل، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث موسع بالتعاون مع قوات الدفاع المدني، وتم تمشيط خطوط الصرف الصحي باستخدام غواصين ومعدات متخصصة، حتى تم العثور على جثمان الطفل داخل إحدى غرف الصرف الصحي الرئيسية بعد ساعات طويلة من البحث المكثف.

