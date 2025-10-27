طرح البرومو الرسمي لمسلسل "جولة أخيرة" لـ أحمد السقا (فيديو)

طرحت قناة MBC مصر البرومو الرسمي لمسلسل "جولة أخيرة" من بطولة أحمد السقا، وذلك تمهيدا لعرضه قريبا على شاشاتها، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل عند عرضه عالميا على منصة أمازون.

ويترقب الجمهور المصري والعربي موعد انطلاق عرض المسلسل على شاشات MBC.

مسلسل جولة أخيرة

تدور أحداث المسلسل حول شخصية الدكتور يحيى -الذي يجسده أحمد السقا- وهو طبيب ومقاتل فنون قتالية مختلطة سابقا، والذي يعيش حياة متدهورة بعد تعرضه لصدمة نفسية دفعته لاعتزال الرياضة وانهيار حالته المادية، بالإضافة إلى تدهور صحته العقلية نتيجة إصابته بمرض الزهايمر في مراحله الأولى.

تزداد معاناة يحيى بعد فقدانه لزوجته وابنته ودخوله في أزمات مالية كبيرة، لكن حاجته للإنفاق على ابنته تدفعه إلى قبول عرض من مراهن رياضي للانضمام إلى بطولة عالمية أخيرة. يسعى يحيى للعودة إلى الرياضة لجمع المال وإثبات نفسه كبطل لابنته قبل أن يفقده المرض ذكرياته بشكل كامل. ويساعده في هذه المهمة مدربه القديم تامبي، الذي يجسد دوره الفنان أشرف عبد الباقي.

فريق عمل جولة أخيرة

يضم مسلسل "جولة أخيرة" نخبة من النجوم إلى جانب أحمد السقا وأشرف عبد الباقي، منهم أسماء أبو اليزيد، حنان مطاوع، رشدي الشامي، علي صبحي، حنان سليمان، وسحر رامي، وآخرون، كما يشارك الفنان أحمد فهمي كضيف شرف، والمسلسل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي.

