رفعت فياض يكشف المستور: «الجامعات الأهلية» تنصف طلاب بنى سويف الأهلية وتقر بسلامة موقفهم.. تحقيق صحفي يكشف الحقيقة وراء أزمة الطلاب الأربعة.. والمجلس الأعلى ينهى عامين من الجدل الإداري

لم يكن أحد يتوقع أن منشورًا على موقعنا الإلكترونى يوم الخميس 16 أكتوبر الحالى، تحت عنوان " كشف الحقيقة الغائبة فى قبول طلاب بالمخالفة بجامعة بنى سويف الأهلية " سيقلب موازين قضية ظلت حبيسة الأدراج لعامين كاملين.

القضية بدأت باتهامات "مخالفة جسيمة" واتهامات بالقبول دون وجه حق، وانتهت بقرار المجلس الأعلى للجامعات الأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، الذى أنصف الطلاب الأربعة بجامعة بنى سويف الأهلية وأقر بسلامة موقفهم القانونى، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن سوى سوء فهم إدارى وتقصير فى التواصل بين الجامعة والمجلس.

إعلان مثير وتصريحات نارية

بدأت الواقعة حين خرج الدكتور طارق على، القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، عبر الفضائيات، ليعلن اكتشافه ما وصفه بـ«مخالفة جسيمة» فى قبول أربعة طلاب بكليات الطب وطب الأسنان والآداب قبل أكثر من عامين. وقال إنهم قبلوا بمجاميع أقل من الحد الأدنى للقبول، وإن أسماءهم لم تُسجل على نظام المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، وكأنه — على حد وصفه — اكتشف خطأً فادحًا ارتكبته الإدارة السابقة للجامعة.

تصريحاته أثارت جدلًا واسعًا، وتحوّل الطلاب الأربعة بين ليلة وضحاها من زملاء منتظمين فى الدراسة إلى متهمين بالقبول غير القانوني، لتقرر إدارة الجامعة فصلهم بشكل مفاجئ، ما تسبب فى أزمة إنسانية وتعليمية كبرى لأسرهم.

لا مخالفة فى القبول

لكن تحقيقنا المنشور يوم 16 أكتوبر قلب المشهد رأسًا على عقب. فقد حصل فريق التحقيق على مستندات رسمية ومكاتبات داخلية بين جامعة بنى سويف الأهلية والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية، تعود إلى عام 2023، تؤكد أن قبول هؤلاء الطلاب تم بموافقة كل الجهات الرسمية، وأن ملفاتهم أُرسلت بالفعل إلى المجلس لتسجيلهم.

المفاجأة كانت أن المجلس نفسه لم يقم بإدراجهم على النظام الإلكترونى رغم تلقيه ملفاتهم كاملة، ولم يرد على استفسارات الجامعة المتكررة بهذا الشأن. الأخطر من ذلك، أن تلك المخاطبات كشفت أن الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، كان على علم بالقضية منذ ما يزيد على عامين، لكنه لم يحسم الموقف، ما تسبب فى تجميد وضع الطلاب دون ذنب ارتكبوه.

المسئولون يتجاهلون القواعد

أبرز ما أثبته التحقيق هو أن القبول كان قانونيًا بالكامل، إذ جرى وفقًا للقاعدة المعمول بها فى الجامعات الحكومية، والتى تنص على معاملة طلاب الثانوية الأزهرية معاملة طلاب الثانوية العامة بعد استبعاد المواد الدينية والشرعية. وهى القاعدة التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية على السواء.

وبذلك، فإن قبول الطلاب كان متسقًا مع قرارات المجلس نفسه وقتها، خاصة وأن الحد الأدنى للقبول لعام 2023 لم يتضمن أى تفرقة بين الشهادتين الأزهرية والعامة.

المجلس يتحرك

وبعد نشر التقرير وتوثيقه بالمستندات والأدلة، لم يجد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية إلإعادة فتح الملف ودراسة القضية من جديد،وكشفنا بالمستندات أنه فى 15 /8/2023 جاء لجامعة بنى سويف الأهلية خطاب رسمى من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يوضح فيه الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة المختلفة، بدءا من كليات الطب 80% وطب الأسنان 78% وكان آخر حد أدنى للكليات النظرية 53%.

ولم ينص هذا القرار على أى شيء مختلف بالحد الأدنى لطلاب الثانوية الأزهرية التى يتم دائما التعامل معها فى كل الجامعات الحكومية بنفس قواعد القبول الخاصة بطلاب الثانوية العامة بعد استبعاد درجات المواد الدينية والشرعية.

ووصل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بجامعة بنى سويف الأهلية وقتها إلى 88% نظرا لكثرة الإقبال على الالتحاق بكلياتها مع أن الحد الأدنى المسموح به والوارد من مجلس الجامعات الأهلية كان 85% ووصل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان بالجامعة أكثر من 83% مع أن الحد الأدنى الوارد من مجلس الجامعات الأهلية 78% .

وكان القبول بالكليات النظرية طبقا لقرار المجلس 53% وهو ما أوضحته بعد ذلك المذكرة المرفوعة من جانب د سحر داوود النائب الأكاديمي للجامعة لـ د منصورحسن المشرف على جامعة بنى سويف الأهلية فى 28 فبراير عام 2024، وبناء عليه تم قبول هؤلاء الطلاب الأربعة أصحاب المشكلة وقتها بكليات الطب وطب الأسنان والآداب

وتم إرسال ملفات الطلاب للتسجيل على " سيستم " مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وكان ذلك فى عهد د محمد الغر أمين المجلس فى ذلك الوقت لكن لم يتم وضع هؤلاء الطلاب على "سيستم" المجلس فأرسلت جامعة بنى سويف الأهلية خطابا للمجلس فى شهر نوفمبر 2023 من نفس العام تتساءل عن سبب عدم إدراج هؤلاء الطلاب على " سيستم " المجلس.

لكن لم يرد عليهم أحد ـ فقرر د منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف والمشرف على جامعة بنى سويف الأهلية فى ذلك الوقت مخاطبة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية رسميا فى هذا الشأن بنفس السؤال ، مؤكدا أن هؤلاء الطلاب مستوفون للحد الأدنى للقبول الذى قرره المجلس لطلاب الثانوية العامة مثلما يحدث فى بقية الجامعات الحكومية

وأن جامعة بنى سويف الأهلية ليس لديها حد أدنى آخر حتى تلتزم به ـ لكن المجلس لم يرد أيضا، فخاطبت جامعة بنى سويف الأهلية المجلس مرة أخرى بعد مرور "تيرم" كامل من العام الدراسى والطلاب منتظمون فى الدراسة ـ لكن لم يأت رد إلا فى شهر فبراير عام 2024، بأن الحد الأدنى للقبول بكلية الآداب بالنسبة لطلاب الثانوية الأزهرية هو 58% وليس 53% وهو الذى فجر المشكلة، وبنفس الطريقة فإن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب وطب الأسنان بالنسبة للثانوية الأزهرية سيكون أعلى من الحد الأدنى لطلاب لقبول طلاب الثانوية العامة !!

فتم إرسال رد عاجل من جامعة بنى سويف الأهلية على مجلس الجامعات الأهلية بأنه فى عام 2023 لم يكن هناك حد أدنى من جانبكم للثانوية الأزهرية، وبالتالى تم قبولهم بنفس قواعد القبول المتعبة لطلاب الثانوية العامة وهو 53% للآداب مثلا مثلما يحدث فى بقية الجامعات عند قبول طلاب ثانوية أزهرية ـ

لكن مجلس الجامعات الأهلية لم يرد على جامعة بنى سويف الأهلية، فأرسلت الجامعة مذكرة أخرى للمجلس فى شهر مارس 2024 وسألت المجلس: هل نستمر فى قبول هؤلاء الطلاب الأربعة بهذه الصورة أم نقوم بفصلهم ؟ فأبلغوا جامعة بنى سويف الأهلية بعد مرور ثلاثة أشهر أن هناك قرار آخر صدر لمجلس الجامعات الأهلية يحدد الحد الأدنى المختلف لطلاب الثانوية الأزهرية عن الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة اتضح بعد ذلك أنه لم يتم إرساله لجامعة بنى سويف الأهلية.



بعدها تسلم د ماهر مصباح مسئولية أمانة مجلس الجامعات الأهلية بعد استقلاله عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فأرسل له د منصور حسن المشرف على جامعة بنى سويف الأهلية فى ذلك الوقت خطابا فى 10 مارس 2024 بشأن موضوع هؤلاء الطلاب، وأنه قد تم قبولهم طبقا لما هو متبع بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن طلاب الثانوية الأزهرية بعد استبعاد درجات المواد الدينية والشرعية وأنه قد تم قبولهم طبقا للحدود الدنيا الواردة من المجلس الأعلى للجامعات

وبالفعل تمت مناقشة قضية هؤلاء الطلاب وغيرهم من طلاب الثانوية الأزهرية فى مجلس الجامعات الأهلية فى شهر يونية 2024 بجلسته رقم 10 بتاريخ 2 يونية 2024، وتم إرسال قرار المجلس لجامعة بنى سويف الأهلية وبقية الجامعات الأهلية فى شهر أغسطس 2024 ينص على معاملتهم على غرار مجموع طلاب الثانوية العامة بعد خصم درجات المواد الدينية

وقال القرار " أنه بعرض الموضوع على مجلس الجامعات الأهلية بجلسته رقم 10بتاريخ 2 يونية 2024 قرر الموافقة على معاملة طلاب الثانوية الأزهرية على غرار طلاب الثانوية العامة بعد حذف المواد الدينية والشرعية استرشادا بالتنسيق الحكومى الذى يعامل طلاب الثانوية الأزهرية بحيث يتم حساب النسبة المئوية لهم بعد حذف المواد الدينية والشرعية نفس حساب النسبة المئوية لطلاب الثانوية العامة حال قبولهم فى المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى.



وعلى مدار أيام، فحصت لجنة قانونية تابعة للمجلس كل الأوراق، لتخلص فى النهاية إلى أن الخطأ لم يكن فى قبول الطلاب، بل فى عدم إدراجهم بالنظام الإلكترونى للمجلس، وأن فصلهم كان قرارًا متسرعًا يفتقر للأساس القانونى.

وفى ضوء هذه الحقائق، أصدر المجلس الأعلى للجامعات الأهلية قرارًا رسميًا بجلسته الأخيرة يقضى بـ: اعتماد قيد الطلاب الأربعة رسميًا بجامعة بنى سويف الأهلية واستمرارهم فى كلياتهم الأصلية التي التحقوا بها منذ عامين وعدم نقلهم أو تحويلهم لأى جامعة أخرى، تأكيدًا على براءتهم من أى مخالفة.

اعتراف ضمنى بالخطأ

وفى صباح اليوم التالى لصدور القرار، استقبل القائم بعمل رئيس الجامعة الطلاب وأولياء أمورهم بمكتبه، معلنًا التزامه بقرار المجلس، ومؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطالب فوق أى اعتبار.

خطوة فسّرها مراقبون بأنها اعتراف ضمنى بخطأ الإجراءات السابقة، ومحاولة لاحتواء الأزمة بعد أن خرجت إلى الرأي العام.

عامان من الصمت

ما كشفه التقرير من مراسلات متبادلة بين الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية يُظهر عامين كاملين من التجاهل والتقاعس. ففى الوقت الذى كان فيه الطلاب ينتقلون من سنة إلى أخرى، كانت أوراقهم تراوح مكانها داخل مكاتب المجلس، دون أن يتحرك أحد لإنهاء الأزمة، إلى أن فجرها التصعيد الإعلامى الأخير.

انتصار للحق والشفافية

وبقرار المجلس الأخير، طُوى الملف الذي كان يمكن أن يتحول إلى مأساة طلابية وإنسانية.

انتصرت الشفافية، وأُعيد الاعتبار لطلاب لم يخطئوا سوى فى أنهم وُضعوا فى قلب بيروقراطية متشابكة.

لقد أثبتت الواقعة أن الصحافة حين تؤدى دورها كمراقب ومحقق وكاشف للحقائق، تستطيع أن تغير مصيرًا بأكمله، وتعيد الحق إلى أصحابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.