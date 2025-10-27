الإثنين 27 أكتوبر 2025
دين ودنيا

ما حكم اليمين المعلقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الدكتور محمود شلبي،
الدكتور محمود شلبي، فيتو

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المشاهدات تقول فيه: "ما حكم اليمين المعلقة؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن اليمين المعلّقة تكون على نوعين: يمين بالله، ويمين بالطلاق.

وبيّن أن اليمين بالله هو أن يقول الشخص مثلًا: "والله هتصدق بكذا إذا حصل كذا"، أي يربط اليمين بحدوث أمر معين أو عدم حدوثه، فإذا تحقق ما عُلِّق عليه اليمين، تلزم الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام عند العجز عن الإطعام.

أما اليمين بالطلاق، فقال الدكتور شلبي إن الحكم فيه يختلف، لأن الطلاق المعلّق لا يقع إلا إذا حدث الأمر المعلق عليه، وكانت هناك نية حقيقية للطلاق عند التلفظ به.

الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية حكم اليمين المعل ق فتاوي الناس

