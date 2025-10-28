معدلات تنفيذ شقق سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة

كشف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة عن معدلات تنفيذ شقق مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" المرحلة الخامسة ضمن الإعلان الرابع عشر، مشيرًا إلى أن المشروع يضم ١١٢٩ عمارة جاري تنفيذها بإجمالي (٢٧٠٩٦) وحدة سكنية بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة كاملة التشطيب والمرافق ضمن الإعلان الرابع عشر، حيث بلغت نسبة إنجاز تنفيذ العمارات السكنية نحو ٨٥٪.

وتفقد رئيس الجهاز إحدى الوحدات السكنية من الداخل للاطمئنان على جودة التشطيبات ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية، إلي جانب متابعة أعمال تنفيذ شبكات المرافق (مياه – صرف – طرق)، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام من تركيب بلاط الإنترلوك، وتنفيذ الأرصفة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والحرص على جودة التنفيذ بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين في هذه المناطق التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في السكن.

وأكد المهندس أحمد العربي، خلال الجولة أن الجهاز يعمل على المتابعة اليومية للمشروعات الجاري تنفيذها، والتنسيق المستمر مع الشركات المنفذة للالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الالتزام الكامل والانضباط في الأداء لضمان تسليم المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

وكان قد عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعه سير العمل بالقطاع وذلك بحضور مسؤولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية دور قطاع التنمية والإنشاءات حيث أنه من القطاعات التي تحتك بشكل مباشر مع المواطنين بالمدن الجديدة ويعكس صورة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أنه هو المسؤول عن التنمية والتشغيل فيما يخص منظومة النظافة والتجميل والتشغيل وأيضا المشروعات السكنية المختلفة.

وقال الوزير إنه لابد من متابعة كافة الأعمال المسئول عنها قطاع التنمية والإنشاءات حتى يشعر المواطن بتقدم ملموس وخاصة في مجال النظافة والتشغيل، ولذلك تم إنشاء شركة "مدن" بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة فى المدن ليشعر المواطن بتحسن هذه المنظومة، بجانب العمل على الانتهاء من المشروعات وتسليم الوحدات السكنية للحاجزين.

وتابع الوزير خلال الاجتماع، موقف الأعمال الجارية بتجميل المدن، موجها بتكثيف العمل في هذا الإطار لتقديم أعمال مبتكرة في كافه المدن مع وضع خطة بالارتقاء بمستوى البوابات والميادين في كل مدينة.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على موقف منظومة النظافة بالمدن الجديدة وعمليات المتابعة لها وتقييم شركات النظافة العاملة بالمدن، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بمراعاة اختيار الشركات التي سيتم التعامل معها بشكل جيد لضمان مستوى جودة العمل لينعكس ذلك على مستوى النظافة في المدن.

كما تم استعراض آليات العمل لحوكمة المخالفات من تغيير النشاط وغيرها من المخالفات والتعامل معها والمرور الدوري لفريق العمل على كل المدن بالإضافة إلى عمليات إدارة المرافق بمختلف المشروعات ومنظومة الإعلانات على الطرق داخل المدن الجديدة وتشغيل المباني الخدمية وموقف رخص التشغيل للمحال التجارية وإدارة البيئة والمخلفات.

ووجه الوزير بتشكيل وحدة رصد بكل مدينة لمتابعة كافة الأعمال وتحليل نقاط القوة والضعف لكل مدينة للعمل على تلافى الملاحظات والقصور في أي خدمة تقدم للمواطن وتعزيز نقاط القوة ومراعاة الهوية الخاصة بكل مدينة.

كما استعرض الاجتماع موقف مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها حيث ناقش الاجتماع موقف مشروعات "سكن لكل المصريين" و"سكن مصر" و"جنة" و"ديارنا" و"ظلال" وغيرها من الأنماط المختلفه التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل والإسكان الفاخر، وفي هذا الاطار وجه الوزير بوضع خطة محدده للانتهاء من الأعمال المتبقية لكافة المشروعات لتسليم الوحدات الحاجزين.

