رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يلتقي سكان مشروع “دار مصر”

التقى المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مع سكان مشروع “دار مصر” المرحلة الثانية – 376 عمارة، بحضور المهندس أحمد عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد أبودنيا معاون رئيس الجهاز.

وخلال اللقاء، استمع مسؤولو الجهاز إلى مطالب وشكاوى السكان المتعلقة بأعمال الصيانة والنظافة والإنارة، وملاحظاتهم بشأن تحسين المظهر العام ورفع كفاءة المرافق والخدمات داخل المشروع.

كما تم حصر كافة المشكلات التي تتعلق بسلامة العمارات والإنشاءات بالمشروع، على أن يتم تنفيذ الحلول المناسبة وفقًا لما يرد في تقرير المكتب الاستشاري المختص، بما يضمن الحفاظ على السلامة الإنشائية وجودة التنفيذ.

وأكد المهندس أحمد عبدالوهاب أن جهاز المدينة، برئاسة المهندس أحمد رشاد الشريف، يولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة الحالة الفنية لجميع مشروعات الإسكان، والعمل على سرعة معالجة أي ملاحظات فنية أو خدمية لضمان راحة السكان واستقرارهم.

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن خطة الجهاز للتواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة ورفع الكفاءة بشكل دوري، بما يضمن الحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري لمشروعات مدينة القاهرة الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب السكان عن شكرهم لمسؤولي الجهاز على سرعة الاستجابة وحرصهم على التواصل المباشر والاستماع إلى مطالبهم.

