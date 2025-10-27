الإثنين 27 أكتوبر 2025
المناجم كلمة السر، النحاس يتجه لمستويات قياسية حتى 2026

تشهد أسواق المعادن العالمية حالة من الترقب، حيث تتجه أنظار المستثمرين نحو النحاس الذي يشهد موجة صعودية قوية، مدعومة بشح في المعروض واضطرابات في الإنتاج، ما يدفع المحللين لتعديل توقعاتهم ورفع تقديرات الأسعار حتى عام 2026، بحسب وكالة رويترز.

 النحاس مقياسا لصحة الاقتصاد العالمي

قفزت أسعار النحاس، الذي يعد مقياسا لصحة الاقتصاد العالمي لاستخداماته الواسعة في قطاعي الطاقة والبناء، إلى أعلى مستوى في أكثر من 16 شهرا.

ويأتي هذا الارتفاع، الذي بلغ 25% منذ بداية العام، في أعقاب سلسلة من الصعوبات التي تواجهها المناجم الرئيسية في إندونيسيا والكونغو الديمقراطية وتشيلي، أبرزها الحادث المأساوي في منجم "جراسبرج" الإندونيسي – ثاني أكبر منجم في العالم – والذي أدى إلى إيقاف العمليات.

توقعات متشائمة لعرض النحاس بالأسواق 

أدت هذه الاضطرابات إلى قلب موازين السوق، حيث يتوقع المحللون الآن تحولا من فائض في المعروض إلى عجز متوقع يبلغ 124 ألف طن في 2025، وقد يتسع هذا العجز إلى 150 ألف طن في 2026.

ونتيجة لذلك، رفع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" توقعاتهم لسعر الطن المتري من النحاس إلى 10,500 دولار في 2026، بزيادة 7.2% عن التوقعات السابقة.

 يؤكد الخبراء على استمرار هذه الموجة الصعودية، حيث صرح "ماثيو شيروود" من وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) لـ"بلومبرج" بأن التوتر في سوق النحاس المكرر يحدث بوتيرة أسرع من المتوقع، مما سيدعم استمرار ارتفاع الأسعار حتى عام 2026 وما بعده.

حركة المعادن الأخرى

وبدوره، ارتفع سعر الألومنيوم مدعوما بمخاوف تتعلق بالحد الأقصى للإنتاج في الصين (أكبر منتج عالمي) وتوقعات طلب إيجابية من قطاع الطاقة المتجددة، متجاوزا التوقعات السابقة.

على العكس من ذلك، تشير توقعات المحللين إلى تحسن المعروض من الزنك مع تشغيل مناجم جديدة، مما سيحد من حدة ارتفاع أسعاره على الرغم من الانخفاض الحاد في المخزونات.

سعر النحاس يواصل الصعود مقتربا من أعلى مستوى منذ مايو 2024

سعر النحاس يهبط من أعلى مستوى في 15 شهرا قبل قرار الفيدرالي

وتشير كل المؤشرات إلى أن سوق النحاس مقبل على فترة من القوة والندرة، مما يجعله محط أنظار المستثمرين في السنوات القليلة المقبلة، بينما تتباين توقعات المعادن الأخرى كالألمنيوم والزنك تبعا لعوامل العرض والطلب الخاصة بكل منها.

