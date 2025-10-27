التفتيش القضائي ينظم برنامجًا تدريبيًا لأعضاء النيابة العامة بدولة السودان

نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة برنامجًا تدريبيًا لوفد من أعضاء النيابة العامة بدولة السودان، ضم عشرة من أعضاء النيابة العامة بمختلف الدرجات بجمهورية السودان، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب.



يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية والنيابات العامة العربية الأعضاء في جمعية النواب العموم العرب، دعمًا لتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية في مجالات التدريب ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة.



وقد شمل البرنامج عددًا من الموضوعات المتخصصة تناولت مفهوم الأمن السيبراني وتجربة النيابة العامة المصرية في مواجهة مخاطره، والإطار القانوني للتشريعات المصرية والسودانية المقارنة، والاتفاقيات الدولية المنظمة للجرائم السيبرانية، وتعريف الجرائم المعلوماتية والاختراقات والدليل الرقمي، وسبل فحص الأدلة الرقمية وتتبع أنشطة الجرائم الإلكترونية وكشف المحتوى المزيف باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والتعريف بالعملات المشفرة واستخداماتها في الأنشطة الإجرامية، وآليات التحقيق والتصرف في الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وطلبات المساعدة القضائية في هذا المجال.

