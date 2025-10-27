الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا بـ11 مليون يورو

لامين يامال
لامين يامال

خطف لامين يامال الأنظار في ملعب سانتياجو برنابيو، بعد خروجه بخسارة موجعة مع برشلونة أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1، واختفائه التام طوال اللقاء، مساء أمس الأحد.

ولعب يامال المباراة كاملة، ولم يظهر بمستواه المعهود، حيث فشل في خلق أي هجمة خطيرة على مرمى ريال مدريد.

كما دخل في مشادات مع نجوم الفريق الملكي عقب المباراة؛ بسبب تصريحاته السابقة بأنهم في ريال مدريد "يسرقون ثم يشتكون".

ارتباط لامين يامال مع نيكي نيكول

وكان يامال نجم الشباك خلال الفترة الماضية؛ بسبب علاقته مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، وارتباطهما.

لامين يامال يستعد لشراء قصر جديد

ورغم إخفاقه في الكلاسيكو، يستعد النجم الإسباني الصاعد لمكافأة نفسه بهدية استثنائية تقدر قيمتها بنحو 11 مليون يورو.

ذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية أن يامال، البالغ من العمر 17 عامًا، يخطط لشراء الفيلا الفاخرة التي كانت مملوكة للمغنية الكولومبية شاكيرا ومدافع برشلونة السابق جيرارد بيكيه.

المنزل يقع في منطقة إسبلوجيس دي يوبريجات قرب برشلونة، وعُرض للبيع منذ عام 2022 عقب انفصال شاكيرا وبيكيه. 

وتبلغ مساحة العقار نحو 3800 متر مربع، ويضم منزلًا رئيسيًّا، وبجانبه منزلين إضافيين.

الفيلا تحتوي على حمامَي سباحة داخلي وخارجي، وملعب تنس، وصالة رياضية، وقبو نبيذ، واستوديو تسجيل. 

وتشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تتم قريبًا مقابل 11 مليون يورو، ليصبح يامال أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يقطن أحد أكثر المنازل فخامة في المدينة.

ولم تكشف التقارير حتى الآن، أن يامال سيقطن في القصر الجديد مع أسرته، أم سيسكن بمفرده.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لامين يامال برشلونة ريال مدريد يامال نيكي نيكول

مواد متعلقة

دي يونج يدافع عن لامين يامال: رد فعل لاعبي ريال مدريد مبالغ فيه

على غرار الشحات وبيزيرا، فينيسيوس وكارفاخال يسخران من لامين يامال

مفاجأة، هانز فليك يهدد بالرحيل عن برشلونة بسبب لامين يامال

حقيقة مفاوضات الهلال السعودي مع محمد صلاح ومبابي ولامين يامال

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

هاني أبو ريدة يرفض مكافأة وزير الرياضة لمنتخب مصر بعد التأهل لمونديال 2026

مهرجان الموسيقى العربية "مولد وصاحبه غايب"، احتفاء باهت بكوكب الشرق وتخبط إداري وغياب للرؤية

لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا بـ11 مليون يورو

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

الأوقاف تحيي ذكرى العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي

المال لا ينقذ من العذاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 بسورة الليل

المزيد
الجريدة الرسمية