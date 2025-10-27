لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا بـ11 مليون يورو

خطف لامين يامال الأنظار في ملعب سانتياجو برنابيو، بعد خروجه بخسارة موجعة مع برشلونة أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1، واختفائه التام طوال اللقاء، مساء أمس الأحد.

ولعب يامال المباراة كاملة، ولم يظهر بمستواه المعهود، حيث فشل في خلق أي هجمة خطيرة على مرمى ريال مدريد.

كما دخل في مشادات مع نجوم الفريق الملكي عقب المباراة؛ بسبب تصريحاته السابقة بأنهم في ريال مدريد "يسرقون ثم يشتكون".

ارتباط لامين يامال مع نيكي نيكول

وكان يامال نجم الشباك خلال الفترة الماضية؛ بسبب علاقته مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، وارتباطهما.

لامين يامال يستعد لشراء قصر جديد

ورغم إخفاقه في الكلاسيكو، يستعد النجم الإسباني الصاعد لمكافأة نفسه بهدية استثنائية تقدر قيمتها بنحو 11 مليون يورو.

ذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية أن يامال، البالغ من العمر 17 عامًا، يخطط لشراء الفيلا الفاخرة التي كانت مملوكة للمغنية الكولومبية شاكيرا ومدافع برشلونة السابق جيرارد بيكيه.

المنزل يقع في منطقة إسبلوجيس دي يوبريجات قرب برشلونة، وعُرض للبيع منذ عام 2022 عقب انفصال شاكيرا وبيكيه.

وتبلغ مساحة العقار نحو 3800 متر مربع، ويضم منزلًا رئيسيًّا، وبجانبه منزلين إضافيين.

الفيلا تحتوي على حمامَي سباحة داخلي وخارجي، وملعب تنس، وصالة رياضية، وقبو نبيذ، واستوديو تسجيل.

وتشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تتم قريبًا مقابل 11 مليون يورو، ليصبح يامال أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يقطن أحد أكثر المنازل فخامة في المدينة.

ولم تكشف التقارير حتى الآن، أن يامال سيقطن في القصر الجديد مع أسرته، أم سيسكن بمفرده.

