خارج الحدود

أرمينيا تدعو علييف وأردوغان لحضور قمة التجمع السياسي الأوروبي

أردوغان
أردوغان

أعلن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان أن أرمينيا دعت رئيسي أذربيجان إلهام علييف، وتركيا رجب طيب أردوغان لحضور قمة التجمع السياسي الأوروبي في يريفان في مايو 2026.

وقال: "لقد دعونا الرئيسين شفهيا للمشاركة في القمة"، والدعوة لم توثق رسميا حتى الآن.

فيما التقى نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحيد جلال زاده، وزير العدل الكوبي ونائب وزير خارجية أرمينيا، على هامش اجتماع الأمم المتحدة حول اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية في هانوي، وأجرى محادثات معهما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكد خلال هذه اللقاءات على أهمية وضرورة تعزيز علاقات طهران مع هافانا ويريفان، وناقش توسيع التعاون القنصلي بين إيران وهاتين الدولتين.

وكان نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جلال زاده، قد التقى سابقًا بوزير الأمن العام الفيتنامي، وناقش العلاقات بين البلدين.

