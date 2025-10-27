معرض الكتاب الدولي بطرابلس يناقش قانون الزواج والطلاق الليبي

شهدت قاعة (2) بجناح مركز البحوث الجنائية والتدريب بمعرض الكتاب الدولي في طرابلس، صباح اليوم، محاضرة علمية بعنوان كيف نعيد صياغة قانون الزواج والطلاق الليبي رقم 10 لسنة 1984 وتعديلاته.

قدّمها الدكتور الهادي علي زبيد أستاذ شريعة والقانون بجامعة طرابلس، ومتخصص في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث عشر والأخير من البرنامج الثقافي لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب.

استعرض الدكتور زبيدة خلال المحاضرة أبرز التحديات التي تواجه التشريعات الأسرية في ليبيا، في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، مؤكدًا أهمية تطوير القوانين بما يحقق العدالة ويحافظ على تماسك الأسرة الليبية.

وأكد المتحدث أن مراجعة قانون الزواج والطلاق أصبحت ضرورة ملحّة، لضمان التوازن بين النصوص القانونية وواقع المجتمع، داعيًا إلى اعتماد قراءة عصرية للتشريعات تراعي حقوق المرأة والرجل والأبناء على حد سواء.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الأنشطة الفكرية والطبية والثقافية التي احتضنها المعرض، والتي شملت ندوات حول القدم السكري، والإيدز والوصم الاجتماعي، والتشريعات القانونية في ليبيا، في إطار سعي المعرض إلى تعزيز الوعي القانوني والطبي والاجتماعي لدى الجمهور.

وشهد اليوم الختامي للمعرض أجواءً مفعمة بالحيوية والتفاعل، تخللتها مسابقات ثقافية وتوزيع كوبونات شراء، بمشاركة الإعلامي عبدالسلام عجينة، في مشهد يجمع بين المتعة والمعرفة ويعكس روح المعرض وانفتاحه على المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.