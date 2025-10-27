الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمخدرات في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر والسير عكس الاتجاه بدون لوحات معدنية وحيازة سلاح أبيض مطواه بمنطقة المرج.

كان قسم شرطة المرج تلقي معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي  3 عاطلين ومقيمين دائرة قسم شرطة المرج، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 60 لفافة هيروين و40  جراما من الحشيش المخدر ومبلغ مالي و3 هواتف محمول وسلاح أبيض مطواه، وسلاح ناري.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة المرج منطقة المرج قسم شرطة المرج المواد المخدرة النيابة العامة

مواد متعلقة

السجن 5 سنوات لعاطلين متهمين بحيازة سلاح واستعراض القوة في الوايلي

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

هاني أبو ريدة يرفض مكافأة وزير الرياضة لمنتخب مصر بعد التأهل لمونديال 2026

مهرجان الموسيقى العربية "مولد وصاحبه غايب"، احتفاء باهت بكوكب الشرق وتخبط إداري وغياب للرؤية

لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا بـ11 مليون يورو

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

الأوقاف تحيي ذكرى العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي

المال لا ينقذ من العذاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 بسورة الليل

المزيد
الجريدة الرسمية