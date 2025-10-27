المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمخدرات في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر والسير عكس الاتجاه بدون لوحات معدنية وحيازة سلاح أبيض مطواه بمنطقة المرج.

كان قسم شرطة المرج تلقي معلومات تفيد بقيام 3 أشخاص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3 عاطلين ومقيمين دائرة قسم شرطة المرج، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 60 لفافة هيروين و40 جراما من الحشيش المخدر ومبلغ مالي و3 هواتف محمول وسلاح أبيض مطواه، وسلاح ناري.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

