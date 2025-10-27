"التحالف العربي للتطوير الصناعي" ذراع استثماري للصادرات المصرية نحو الأسواق العربية

أعلن مؤسسو التحالف العربي للتطوير الصناعي عن انطلاق أعماله ليكون ذراعًا استثماريًّا للصادرات والصناعات المصرية في الأسواق العربية، مستهدفا في المرحلة الأولى الأسواق الليبية والعراقية والعُمانية، إلى جانب المساهمة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

تعزيز الوجود المصري في الأسواق العربية

ويسعى التحالف إلى تعزيز الوجود المصري في الأسواق العربية من خلال إقامة مكتب تمثيل في ليبيا يعمل وفق القوانين الليبية المنظمة، ليكون نقطة ارتكاز للمستثمرين والمصدرين المصريين الراغبين في النفاذ إلى السوق الليبية، سواء عبر عقود تصديرية مباشرة أو إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية داخل ليبيا.

وسيتولى المكتب الجديد تيسير الإجراءات الرسمية والترويج للمنتجات المصرية وتنظيم الصفقات التصديرية ومتابعتها حتى تسلّم قيمتها داخل مصر، إلى جانب توفير خدمات الشحن والتخليص الجمركي والتحويل المالي عبر القنوات الرسمية، مما يضمن منظومة تصديرية متكاملة تدعم المنتج المصري وتفتح له أسواقًا جديدة.

انطلاقة من ليبيا تمهيدًا للتوسع في العراق وعُمان والمشاركة في إعمار غزة

كما يعمل التحالف على إطلاق منصة إلكترونية متكاملة ستكون بمثابة معرض افتراضي دائم يتيح نشر احتياجات الأسواق العربية وربطها بالشركات المصرية الأعضاء، مع عرض المنتجات المصرية وفرص التعاقد المتاحة بشكل مباشر وشفاف.

ومن المقرر أن توفر التحالف تمويلات ميسرة بالدولار من خلال الصناديق الدولية لدعم المشروعات التصديرية والصناعية بفوائد منخفضة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار والإنتاج الصناعي الموجه للتصدير، مع الإعداد لإقامة معرض دائم للشركات المصرية في ليبيا لعرض منتجاتها وإبرام عقود التوريد والتعاون الصناعي.

وفي إطار تنظيم العضوية وضمان الجدية في المشاركة، أوضح مجلس الإدارة أن التحالف يمنح العضو حق الاستفادة من جميع خدماته داخل وخارج مصر، بما في ذلك التمثيل الخارجي، وإتاحة فرص التصدير، والتسهيلات التمويلية، وخدمات الشحن والمتابعة المالية.

وأكد مجلس الإدارة أن التوسع العربي المستهدف سيعزز التعاون الصناعي والتجاري بين الدول العربية، ويخلق طلبًا فعليًا على المنتجات المصرية، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات وتعزيز الصادرات الوطنية.

وقال محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة التحالف العربي للتطوير الصناعي: إن التحالف تمثل خطوة استراتيجية لتمكين القطاع الصناعي المصري من التواجد الفعّال في الأسواق العربية من خلال كيان منظم يضم مجموعة من أبرز المستثمرين ورجال الصناعة.

وأشار إلى أن هدف التحالف هو بناء جسر استثماري وتجاري دائم بين مصر والدول العربية، يقوم على نقل الخبرات، وتعزيز التكامل الصناعي، ودعم التصدير، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات المصرية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات فعلية في ليبيا كنقطة انطلاق نحو أسواق عربية جديدة.

وأضاف هيمن عبد الله العضو المنتدب، أن التحالف العربي يمثل خطوة مهمة لدعم التوجه المصري نحو التوسع في الأسواق العربية، مشيرًا إلى أن ليبيا تعد بوابة اقتصادية رئيسية للمنتجات المصرية إلى دول شمال أفريقيا، ومؤكدًا أن الاستثمار في السوق الليبية يحمل فرصًا واعدة في مجالات الصناعة والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وأوضح أن التحالف تستهدف تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات الإنتاج والتصدير، وتوفير منصة اقتصادية متكاملة تجمع رجال الأعمال المصريين والعرب لزيادة الصادرات وتنمية الاستثمارات المتبادلة.

