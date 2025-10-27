وفد مصري في مؤتمر مصنعي المنسوجات العالمية والموافقة على استضافة القاهرة للاجتماعات 2027

شارك وفد مصري في اجتماعات المؤتمر الدولي لمصنعي المنسوجات العالمية ITMF، والذي أقيم في إندونيسيا يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، ويمثل الوفد اللجنة العليا المشتركة لغرفتي الصناعات النسجية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات.

ضم الوفد كلا من: محمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات والمهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس والمهندس محمد فتحي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية والمهندس محمد الكاتب عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية، بالاضافة إلى مسئولي التنظيم والتواصل مع المنظمة الدولية ITMF، وهم كل من: الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي لغرفة صناعة الملابس وخالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة النسجية.

وقام الوفد المصري بعرض ملف طلب مصر استضافة اجتماعات المؤتمرالسنوي لاتحاد مصنعي المنسوجات ITMF ومؤتمر الاتحاد الدولي للموضة IAF والمقرر انعقادهما في عام 2027، ووافق أعضاء الجمعية العامة على طلب مصر.

وتعد تلك المرة الرابعة التي تستضيف فيها مصر هذا التجمع العالمي، بعد نسخ 1938 في القاهرة، 1951 في الإسكندرية، و2007 في القاهرة.

وأكد أعضاء الوفد المصري أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي الهام يعكس مكانة مصر الدولية واحترام العالم وتقديره لجهودها في مختلف المجالات والثقة في قدرتها على التنظيم المشرف لهذا التجمع العالمي الهام، وتعد فرصة فريدة لعرض قيادة مصر في صناعة النسيج والملابس العالمية.

ويشارك في هذا المؤتمر كبار المؤسسات والشركات العالمية ومصنعي الملابس والمنسوجات من كافة بلدان العالم وتكمن أهمية الاتحاد الدولي لمصنعي المنسوجات (ITMF) في كونه منصة دولية تربط صناع المنسوجات وتُسهم في تطوير الصناعة عالميًا من خلال توفير المعلومات، ودعم الابتكار وتبني التقنيات الجديدة، وتعزيز التعاون وتنظيم الاجتماعات والفاعليات لإبقاء أعضائه على اطلاع دائم بالبيانات والاتجاهات عبر الدراسات والاستطلاعات، ويساعد في تعزيز الاستدامة في صناعة المنسوجات والملابس، ويوفر منبرًا لتبادل الخبرات ولقاء الأعضاء من مختلف أنحاء سلسلة القيمة الكاملة لصناعة المنسوجات والملابس.

