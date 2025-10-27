الإحصاء: 3.8 مليون منشأة في التعداد الاقتصادي.. والقطاع الخاص يستحوذ على 99.85% منها

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، نتائج التعداد الاقتصادي السادس (2022/2023)، والذي كشف أن إجمالي عدد المنشآت في مصر بلغ نحو 3.858 مليون منشأة.

وأوضحت البيانات أن القطاع الخاص استحوذ على النصيب الأكبر بعدد 3.852 مليون منشأة بنسبة 99.85% من إجمالي المنشآت، مقابل 5917 منشأة فقط للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 0.15%.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز، أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نتائج التعداد الاقتصادي السادس تمثل أداة رئيسية لرصد ملامح الاقتصاد الوطني وتوفير قاعدة بيانات شاملة تدعم صُنّاع القرار في مختلف القطاعات.

وأشار بركات إلى أن الإعلان عن نتائج التعداد تزامن مع الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجهاز، ضمن خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز نشر البيانات والإحصاءات وتيسير الوصول إليها بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

وأوضح رئيس الجهاز أن "الإحصاء" يواصل تنفيذ المسوح الميدانية والدراسات المتخصصة لتوفير بيانات دقيقة تدعم صُنّاع القرار في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، مشيرًا إلى أن هذه البيانات ساهمت في وضع السياسات المبنية على الأدلة ودعم الاستراتيجيات القومية لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأضاف بركات أن بيانات الجهاز كانت من الركائز الأساسية لمشروع "حياة كريمة" الذي يستهدف الارتقاء بحياة نحو 60 مليون مواطن في القرى والمناطق الريفية، واصفًا المشروع بأنه أكبر مبادرة تنموية في العالم الحديث و"مشروع القرن للألفية الجديدة".

كما أشار إلى أن الجهاز أسهم أيضًا في إعداد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة الأسرة وضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية.

وأكد اللواء خيرت بركات أن أهمية نتائج التعداد الاقتصادي السادس تكمن في دوره المحوري في توفير قاعدة بيانات شاملة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يقدم صورة دقيقة لحجم التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة في القطاعات المختلفة.

وأوضح أن هذه النتائج ستُسهم في دعم صُنّاع السياسات والمستثمرين لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن التعداد الاقتصادي السادس تميز بإضافة أنشطة اقتصادية جديدة لأول مرة، من بينها التجارة الإلكترونية، وخدمات التعهيد، والاقتصاد الأخضر، نظرًا لأهميتها المتزايدة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.

كما شمل التعداد حصرًا شاملًا للمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة، مما يعزز من شمولية النتائج ودقتها ويعكس التطور الحقيقي في هيكل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن "النتائج تعكس بوضوح أننا نسير على المسار الاقتصادي الصحيح".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.