المال القاتل، شاب ينهي حياة شقيقه الأكبر في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

لقي شاب مقتله عقب مشاجرة مسلحة مع شقيقه الأصغر، بسبب خلافات مالية داخل قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بمقتل شاب بطلق ناري في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مقتل شاب يبلغ من العمر 37 عامًا، بعدة طلقات نارية وأن المتهم في الواقعة شقيقه الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، بسبب خلافات مالية بينهما داخل قرية الحجيرات.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

