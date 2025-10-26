إيمان عوف: اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية تذكير بتاريخ طويل من النضال والصمود

قالت الكاتبة الصحفية إيمان عوف، مقرر لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، إن اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية ليس مجرد احتفاء رمزي، بل هو تذكير دائم بتاريخ طويل من النضال والصمود، جسدته نساء فلسطين في مواجهة الاحتلال والتهجير والحصار.

اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

وأضافت خلال كلمتها باحتفالية النقابة، باليوم الوطني بالمرأة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، أن المرأة الفلسطينية كانت دائمًا في الصفوف الأولى، تدافع عن أرضها وحقها في الحياة والحرية، مشيرة إلى أن قصص الأسيرات والأمهات اللواتي قدمن أبناءهن شهداء تظل شاهدًا على عظمة هذا الشعب وصلابته.

نضال المرأة الفلسطينية

وأكدت «عوف» أن التضامن مع المرأة الفلسطينية هو تضامن مع قضية إنسانية عادلة، وأن دور الصحافة اليوم هو إبقاء هذا الصوت حاضرًا في الوعي العام، ودعم نضال النساء الفلسطينيات من أجل الحرية والمساواة والعدالة.

ونظمت نقابة الصحفيين من خلال لجنة المرأة واللجنة الثقافية والفنية، وبالتعاون مع مبادرة “أصوات من الحرب”، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يوافق 26 أكتوبر، تحت شعار “قصة كفاح وإرادة لا تنكسر”.

