الإثنين 27 أكتوبر 2025
خروج المعلمة وجميع الطالبات المصابات في حادث كفر شكر من المستشفى

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

أعلنت محافظة القليوبية عن خروج جميع الطالبات والمعلمة المصابات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بكفر شكر بعد تلقيهن الإسعافات اللازمة والاطمئنان على سلامتهن بمستشفى كفر شكر المركزي.

تهريب بضائع جمركية ومواد مخدرة أبرزها.. أمن المنافذ يضبط 54 قضية متنوعة

إعلام عبري: جيش الاحتلال ينسحب من المناطق التي تبحث فيها حماس عن جثث الرهائن

وكانت السيارة تقل عددًا من طالبات مدرسة كفر شكر الفنية بنات ومعلمتهن أثناء عودتهن إلى قرية كفر رجب مساء اليوم الأحد، وأسفر الحادث عن إصابة 11 طالبة والمعلمة بإصابات طفيفة.

ووجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بالتنسيق الكامل بين مديريتي التربية والتعليم والصحة لمتابعة الحالة الصحية للمصابات، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن حتى تمام الشفاء.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استقرار جميع الحالات وعدم وجود أي إصابات خطيرة، مشيرًا إلى سرعة التعامل مع المصابات منذ لحظة وصولهن للمستشفى.

كما اطمأن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم، على الحالة الصحية للطالبات والمعلمة، متمنيًا لهن دوام السلامة والعافية.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة المتابعة الدورية لوسائل نقل الطلاب من وإلى المدارس، والتأكد من التزامها بمعايير الأمان والسلامة حفاظًا على أرواح أبنائنا الطلاب.

