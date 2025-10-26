المصري الديمقراطي يدعو لانفراجة سياسية مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس الشيوخ

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الدكتور محمد طه عليوة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وعدد من النواب بمجلس الشيوخ، سلموا بيان الحزب إلى رئيس المجلس، بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني (2025–

وأصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا بمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ (2025 – 2030)، دعا فيه إلى اتخاذ قرارات حاسمة تفتح الباب أمام انفراجة سياسية جادة، تضمن مشاركة أوسع في صنع القرار، باعتبارها أحد أهم ضمانات استقرار النظام السياسي.

التحديات الإقليمية أمام الدولة المصرية

وأكد الحزب في بيانه أن مصر نجحت، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، في أداء دور حاسم في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بدعم واضح من الشعب المصري ومؤسساته، بما أعاد التأكيد على مكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن وقف الحرب يمثل خطوة من شأنها دعم تعافي الاقتصاد الوطني، الذي شهد خلال الفترة الأخيرة تحسنًا في مؤشرات الأداء، من بينها زيادة أعداد السائحين، وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.

ورحب الحزب بقرارات العفو الرئاسي الأخيرة التي شملت عددًا من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وكذلك بقرار رئيس الجمهورية إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمزيد من المراجعة، معتبرًا أن تلك الخطوات تمثل مؤشرات إيجابية على توجه نحو إصلاح سياسي وقانوني أوسع.

ضوابط التحسن الاقتصادي في مصر

وشدد الحزب على أن التحسن الاقتصادي ينبغي أن ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين من خلال خفض الأسعار وتحسين الخدمات، مطالبًا الحكومة بتخفيف الأعباء الاقتصادية والتراجع عن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والخدمات الأساسية.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن بناء مجتمع قائم على المشاركة والعدالة هو الطريق الأمثل لتحقيق الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا التزام نوابه بالعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف خلال الفصل التشريعي الجديد.

