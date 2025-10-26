الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الشيوخ: نسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية المرحلة المقبلة

وفد القضاء الأعلى
وفد القضاء الأعلى يزور مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، وفدا  رفيع المستوى من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض.

 

وفد القضاء الأعلى يلتقي رئيس مجلس الشيوخ 

وخلال اللقاء، قدّم المستشار عاصم الغايش، التهنئة للمستشار عصام فريد، بمناسبة انتخابه رئيسا  لمجلس الشيوخ، معربا  عن ثقته في قدرته على مواصلة مسيرته الوطنية في خدمة الوطن، وتعزيز دور مجلس الشيوخ في دعم وترسيخ البناء التشريعي للدولة المصرية.

 

رئيس الشيوخ يؤكد اعتزازه بالانتماء للقضاء المصري

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد، عن تقديره لهذه الزيارة وما حملته من تهنئة كريمة، معتزا بانتمائه للقضاء المصري الشامخ.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، تطلعه إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مجلس الشيوخ والمؤسسات القضائية خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصلحة العامة ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيوخ مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ مجلس القضاء الأعلى محكمة النقض

مواد متعلقة

رئيس الشيوخ يستقبل رئيس مجلس النواب

حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ

رفع جلسة الشيوخ دون تحديد موعد عودة الانعقاد

حسم تشكيل هيئات مكاتب لجان الشيوخ بالتزكية، تعرف على نصيب كل حزب

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 60 دقيقة

ريال مدريد يفوز على برشلونة 2-1 ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني (صور)

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

ركلة جزاء وهدف ملغي، نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 15 دقيقة

الكلاسيكو، ريال مدريد يتقدم على برشلونة 2-1 في شوط أول مثير (صور)

بهدف أثار الجدل.. فاركو يتقدم على الاسماعيلي في الشوط الأول (فيديو)

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخسر من أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد وفاتها

هل الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت ملك لها؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى1447

المزيد
الجريدة الرسمية