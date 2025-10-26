رئيس الشيوخ: نسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية المرحلة المقبلة

استقبل المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، وفدا رفيع المستوى من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض.

وفد القضاء الأعلى يلتقي رئيس مجلس الشيوخ

وخلال اللقاء، قدّم المستشار عاصم الغايش، التهنئة للمستشار عصام فريد، بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، معربا عن ثقته في قدرته على مواصلة مسيرته الوطنية في خدمة الوطن، وتعزيز دور مجلس الشيوخ في دعم وترسيخ البناء التشريعي للدولة المصرية.

رئيس الشيوخ يؤكد اعتزازه بالانتماء للقضاء المصري

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد، عن تقديره لهذه الزيارة وما حملته من تهنئة كريمة، معتزا بانتمائه للقضاء المصري الشامخ.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، تطلعه إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مجلس الشيوخ والمؤسسات القضائية خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصلحة العامة ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.