وزير الزراعة: مشروعات جديدة لتطوير تربية الأبقار ورفع إنتاجية البذور وتمكين المرأة الريفية

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مجموعة من المشروعات التنموية الجديدة التي تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي في مصر، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغذاء الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة الدولية.

دعم البحث العلمي والابتكار الزراعي

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي محمد عادل على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاحتفالية تهدف إلى تكريم الباحثين والعلماء والمبتكرين في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممن قدموا حلولًا جديدة في الأنشطة الزراعية والتصنيع الغذائي.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون مع منظمة الفاو في مجالات البحث العلمي والتقنيات الحديثة بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من الخبرات المصرية ونقلها إلى الدول الإفريقية.

تطوير تربية الأبقار ورفع إنتاجية البذور

وكشف الوزير عن تنفيذ مشروعات لتطوير تربية الأبقار في محافظات صعيد مصر وبعض مناطق البحيرة، إلى جانب تطبيق تقنيات حديثة لرفع إنتاجية البذور، بما يساهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة العائد الزراعي.

تمكين المرأة الريفية والشباب

وأكد علاء فاروق أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تمكين المرأة الريفية والشباب من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر في القرى، بما يساعد على زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الريف المصري.

