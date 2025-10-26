الأحد 26 أكتوبر 2025
اقتصاد

ياسر صبحي: حزمة التسهيلات الضريبية حققت نتائج جيدة والمنظومة الجمركية تتحسن

ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، فيتو

قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية: إن التحديد الدقيق والصحيح للأولويات سر نجاح أي سياسات مالية واقتصادية، موضحًا أننا نراعي في سياساتنا تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

حزمة التسهيلات الضريبية حققت نتائج جيدة

وأشار شريف الكيلانى في حوار مفتوح مع قيادات وزارة المالية خلال ملتقى التخطيط الاستراتيجي، إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يعكس رؤية أعمق لخطة استراتيجية أكثر تطورًا، مؤكدا أن حزمة التسهيلات الضريبية حققت نتائج جيدة، وأن المنظومة الجمركية تتحسن.

وأكد أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، أننا نعمل على تحديث خطتنا الاستراتيجية برؤية أكثر اتساقًا مع مستهدفات وأولويات السياسات المالية.

وأشارت داليا فؤاد، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بوزارة المالية، إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل العاملين للتخطيط الاستراتيجى من أجل تحقيق المستهدفات بروح الفريق الواحد.

وقال محمد عمر الرئيس التنفيذي لشركة «Cortex»: إننا نعمل مع وزارة المالية على تحويل الخطة الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية بأهداف واضحة ومحددة.

