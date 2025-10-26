الأحد 26 أكتوبر 2025
رياضة

محمد عواد يستفسر عن سبب استبعاده من المشاركة أمام ديكيداها

محمد عواد
محمد عواد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، تحدث مع الجهاز الفني للاستفسار عن سبب عدم مشاركته في مباراتي ديكيداها الصومالي في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، خاصة أنه كان يتوقع الظهور في إحدى المواجهتين بعد جاهزيته الكاملة.

وأكد المصدر أن عواد أبدى دهشته من استمرار استبعاده رغم مشاركته القوية في التدريبات، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى الحصول على فرصة لإثبات نفسه خلال اللقاءين، خصوصًا في ظل تواضع المنافس.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا شدد على أن اختيارات التشكيل تخضع للرؤية الفنية فقط، وأن الفرصة قائمة أمام جميع اللاعبين وفقًا للمستوى في التدريبات.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري، وسط منافسة قوية بين الحراس على المشاركة الأساسية.

