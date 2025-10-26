محمد عواد يستفسر عن سبب استبعاده من المشاركة أمام ديكيداها

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، تحدث مع الجهاز الفني للاستفسار عن سبب عدم مشاركته في مباراتي ديكيداها الصومالي في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، خاصة أنه كان يتوقع الظهور في إحدى المواجهتين بعد جاهزيته الكاملة.

وأكد المصدر أن عواد أبدى دهشته من استمرار استبعاده رغم مشاركته القوية في التدريبات، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى الحصول على فرصة لإثبات نفسه خلال اللقاءين، خصوصًا في ظل تواضع المنافس.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا شدد على أن اختيارات التشكيل تخضع للرؤية الفنية فقط، وأن الفرصة قائمة أمام جميع اللاعبين وفقًا للمستوى في التدريبات.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري، وسط منافسة قوية بين الحراس على المشاركة الأساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.