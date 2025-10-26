العثور على جثة شخص مجهول الهوية في ترعة بقنا

عثر صياد خلال عمله اليوم الأحد، على جثة شخص مجهول الهوية غريق داخل ترعة في قرية الجزيرية، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتقرر إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل ترعة في قرية الجزيرية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين ان الجثة تعود لشخص مجهول الهوية في الخمسينيات من عمره، غرق داخل ترعة في قرية الجزيرية مركز قنا، وتم انتشال الجثمان وإيداعه داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وهوية المتوفي.

