الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على جثة شخص مجهول الهوية في ترعة بقنا

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

عثر صياد خلال عمله اليوم الأحد، على جثة شخص مجهول الهوية غريق داخل ترعة في قرية الجزيرية، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم إخطار الأجهزة الأمنية وتقرر إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل ترعة في قرية الجزيرية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين ان الجثة تعود لشخص مجهول الهوية في الخمسينيات من عمره، غرق داخل ترعة في قرية الجزيرية مركز قنا، وتم انتشال الجثمان وإيداعه داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وهوية المتوفي.

أمن قنا قنا الجامعي مديرية أمن قنا مركز شرطة قنا مركز قنا مستشفي قنا مستشفي قنا الجامعي

