الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اقتحام منازل فلسطينيين وتفتيشها والاعتداء على أصحابها، إضافة إلى إخضاع عدد منهم لتحقيقات ميدانية.

وبحسب تقارير اخبارية شهدت بعض المناطق مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال التصدي لعمليات الاقتحام.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد أحمد خروب، إضافة إلى علاء ونور أبو صفية وفوزي زيد، عقب اقتحام مخيم الجلزون شمال المدينة.

كما اقتحمت بلدة كوبر شمال رام الله واعتقلت الفتى زين البرغوثي، وهو أحد الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل الأخيرة، في إطار سياسة الاحتلال المستمرة بملاحقة الأسرى المحررين وتهديدهم بإعادة الاعتقال.

أما في طولكرم، فقد داهمت قوات الاحتلال الحي الجنوبي واعتقلت شادي عودة، في حين نفذت حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا.

وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة من جهة حاجز الطور، وانتشرت في أحياء المعاجين وكروم عاشور والمخفية، إضافة إلى البلدة القديمة، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الذين تصدوا للاقتحام بالحجارة.

إصابات برصاص الاحتلال



وأصيب ثلاثة فلسطينيين، بينهم فتى، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس شرقي الضفة الغربية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه المواطنين، حيث عملت الطواقم الطبية على نقل الإصابات إلى المستشفى.

وهاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في منطقة المنية جنوب شرق بيت لحم، ونفذوا اعتداءات على أطراف بلدة صوريف شمال غرب الخليل.



وأحرق مستوطنون مساكن فلسطينية في تجمع خلة السدرة ببلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة، وأصابوا متضامنة أجنبية.

هذا وسجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 158 هجومًا على مزارع الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

ونفذ المستوطنون أكثر من 7 آلاف هجوم واعتداء على ممتلكات الفلسطينيين في أنحاء الضفة خلال السنتين الأخيرتين.

