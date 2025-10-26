الأحد 26 أكتوبر 2025
3 قرارات للنيابة في حادث مصرع شخص في مشاجرة بالحوامدية

أمرت نيابة شمال الجيزة بتشريح جثة شخص لفظ أنفاسه الأخيرة في مشاجرة بمركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

 

مشاجرة تسفر عن مصرع شخص بالحوامدية 

 

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية آمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بدائرة مركز الحوامدية.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وعثرت على جثة لشخص، تم نقله لمستشفى الحوامدية العام للعرض على الطب الشرعي.

 

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفي، بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية. 

 

