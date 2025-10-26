الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة احتراق سيارة ووفاة قائدها بمدينة نصر

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر، عن أن تراخيص سيارة ملاكي تعرضت للحريق بطريق السويس الصحراوي اتجاه مصر الجديدة بجوار مستشفى الكهرباء بدائرة قسم مدينة نصر ثالث، عن سلامة التراخيص وأنها سارية ولا توجد عليها مخالفات.

وكشف تقرير المرور الفني حول الحادث أن السرعة الزائدة السبب، حيث انفلتت عجلة القيادة بيد السائق فانقلبت وحدث ماس كهربائي فاشتعلت النار بها وتفحمت بسرعة.  

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل سيارة بطريق السويس، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الي مكان البلاغ وبالفحص تبين تفحم السيارة وقائدها.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من استخراج المتوفى بمعرفة القوات من داخل السيارة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.  

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر السويس طريق السويس غرفة عمليات النجدة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

حريق بسوبر ماركت قرب نادي طنطا بالغربية

حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

الأكثر قراءة

كريم إبراهيم يكتب.. من يحمي "باربيتو" في اتحاد كرة اليد

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

"ڤاليو" و"أمازون مصر" توقعان اتفاقية تجارية تستهدف تقديم حلول تمويلية

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

تحقيقات موسعة لكشف لغز جريمة الهرم، العثور على طفل متوفى وشقيقته مصابة واختفاء الأم وابنها الأصغر

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

من الكتاب والسنة، أدعية الصباح التي يمكن ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية