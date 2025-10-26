التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة فى واقعة احتراق سيارة ووفاة قائدها بمدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر، عن أن تراخيص سيارة ملاكي تعرضت للحريق بطريق السويس الصحراوي اتجاه مصر الجديدة بجوار مستشفى الكهرباء بدائرة قسم مدينة نصر ثالث، عن سلامة التراخيص وأنها سارية ولا توجد عليها مخالفات.

وكشف تقرير المرور الفني حول الحادث أن السرعة الزائدة السبب، حيث انفلتت عجلة القيادة بيد السائق فانقلبت وحدث ماس كهربائي فاشتعلت النار بها وتفحمت بسرعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل سيارة بطريق السويس، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية الي مكان البلاغ وبالفحص تبين تفحم السيارة وقائدها.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من استخراج المتوفى بمعرفة القوات من داخل السيارة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.