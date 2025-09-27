المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أحدث عاهة مستديمة للمجنى عليه بأن تعدى عليه بالضرب، مما أحدث له كسر واضح بالذراع بسبب خلافات بين الطرفين.

وأثبت التقرير الطبي إصابة المجني عليه الموصوفة بالذراع قد تخلف جرائها عاهة مستديمة متمثلة في تلف بالأعصاب وهذه العاهة المستديمة بنسبة 35 %.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول طالب مصاب بعاهة مستديمة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.