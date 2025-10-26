جواهر خالدة تلامس شغاف القلب، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات المصحف المرتل

٦:٠٠ ص القارئ: عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سور الطور - النجم - القمر - الرحمن المدة: ٢٨ دقيقة

٨:٥٤ ص القارئ: عبد الباسط عبد الصمد من سور الرحمن - الواقعة - الحديد

المدة: ٢٩ دقيقة

١٠:٠٠ ص القارئ: عبد الباسط عبد الصمد من سور المجادلة - الحشر - الممتحنة

المدة: ٣٠ دقيقة

١٠:٤٤ ص القارئ: عبد الباسط عبد الصمد من سور الممتحنة - الصف - الجمعة - المنافقون - التغابن - الطلاق المدة: ٣١ دقيقة

١٢:٥٩ ظ من سورة التحريم حتى آخر الحاقة المدة: ٣٠ دقيقة

٢:١٤ م من المعارج حتى آخر المدثر المدة: ٣١ دقيقة

٤:٣٧ م من القيامة حتى آخر التكوير المدة: ٣٠ دقيقة

٩:٣٠ م من الانفطار حتى آخر التين المدة: ٢٨ دقيقة

١:٠٠ ص من العلق إلى ختام القرآن الكريم المدة: ١٥ دقيقة

٢:٢٩ ص القارئ: محمود علي البنا فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة

المدة: ٣٠ دقيقة

٣:٠١ ص ما تيسر من سورة البقرة المدة: ٢٨ دقيقة

٣:٣٣ ص ما تيسر من سورة البقرة المدة: ٢٩ دقيقة



المصحف المرتل برواية ورش ١٩:٤٢ الشيخ محمود خليل الحصري من أول سورة الأنعام إلى آية ٥٥ منها

المدة: ٢٨:٣٠ دقيقة

٢٠:٥الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة الأعراف الآية ١٥٦ إلى الآية ٢٠٦ المدة: ٢٤ دقيقة

الختمة المرتلة ١:٥٠ ص القارئ: أحمد نعينع من أول سورة آل عمران حتى الآية ٢٩ المدة: ٧٤ دقيقة

تلاوات القرآن المجود ليوم الأحد ٤ جمادى الأولى ١٤٤٧هـ

٨:٠٠ ص – الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة مريم – ٣٠ د

٥:٣٢ م (قرآن المغرب) – الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة طه – ٤١ د

١١:١٥ م (قرآن السهرة) – الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الإسراء – ٤٥ د

١٢:١٥ ص (بعد منتصف الليل) – الشيخ محمد عبد العزيز حصان

ما تيسر من سورتي الأحقاف ومحمد – ٤٤ د

٤:٠٥ ص (قبل الفجر) – الشيخ الشحات محمد أنور ما تيسر من سورة الأعراف

