وزارة المالية تعلن عن بيع مركبات تابعة لنيابات ومحاكم وجهات حكومية بالمزاد العلني

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية من خلال الإدارة المركزية للمبيعات عن عقد مزاد علني كبير لبيع مجموعة من المركبات ووسائل النقل المختلفة، وذلك في جلسة المزاد المقررة يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025.

وزارة المالية تعلن عن بيع كبير بالمزاد العلني

يتضمن المزاد بيع مركبات تابعة لنيابات ومحاكم وجهات حكومية متنوعة، وتشمل سيارات، موتوسيكلات، توكتوك، تروسكلات، سيارات ملاكي، ميكروباص، وبيك أب، من مختلف الماركات والموديلات والطرازات.

سيُقام المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم – الجيزة، في تمام الساعة 12 ظهرًا.



ويُشترط لدخول المزاد سداد تأمين دخول قدره 10,000 جنيه، كما يمكن شراء كراسة الشروط مقابل 400 جنيه من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية الكائن في شارع الدكتور محمد حامد فهمي – الدقي – الجيزة.

أكدت الهيئة أن البيع سيتم دون عمولة، وأن على الراغبين في الاشتراك الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات قبل الموعد المحدد للمزاد.

